Дружина переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос.Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно народила дівчинку, розповіла шанувальникам важливу новину.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка часто показує шанувальникам своє життя, а також розповідає про плани та рішення.

Цього разу Іванка зізналася шанувальникам, що зважилася зробити велике татуювання на руці та навіть показала процес. Що саме Сасанчина зважилася набити - поки невідомо. Малюнок дещо схожий на руку.

Дівчина прийшла у тату-салон разом з Романом Сасанчиним, який також показав декілька кадрів з салону.

"Друзі, куди ми зараз їдемо з Іванкою, ви собі навіть не уявляєте. Мама, як дізнається - вона мене приб’є, напевно", - пожартував Роман та показав, як Іванці набивали татуювання.

Нагадаємо, що трохи більше місяці тому Іванка та Роман Сасанчині стали батьками: у них народилася дівчинка, яку назвали Елізабет.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина Сасанчина, який продає виграну на "Голосі країни" квартиру, висловилася про життя з батьками: "Потішаться і поїдуть".

Нагадаємо, що дружина Сасанчина проговорилася, на кого схожа їхня дочка, у співака аж очі округлилися: "На нашого...".

Також Politeka писала, що нова біда наздогнала дружину зірки "Голосу країни" Сасанчина з дитиною: "Так болить, що не витримую".