Організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" розповіли, хто може поїхати від України підкорювати Європу, викликавши бурхливу реакцію українців.

Як пише Politeka.net, Alina Pash перемогла на Нацвідборі на"Євробачення-2022". Але через скандал і Хейт артистка відмовилася представляти Україну на міжнародному концерті. На сторінці організаторів в Instagram з'явилася інформація, кому запропонували поїхати на конкурс замість співачки.

"17 лютого на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 було прийнято рішення звернутися до групи Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині", - було написано в пості.

Українці почали активно обговорювати кандидатуру на Євробачення:

"Ганьба", "так", "і правильно", " розумна думка. Добре, що не стали викручуватися", "будь ласка, ні", " нарешті нормальна новина!", "На чужому нещасті щастя не побудуєш... не світить їм перемога...", "кращі наші Стефанію повинен відчувати весь світ", " залишилося ще в Італії клоунаду влаштувати...".

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А ще Politeka повідомляла, що скандал з Аліною Паш, українці назвали, кого відправити на" Євробачення-2022 " замість неї

Також Politeka писала, що відповідь прикордонників по Alina Pash після Нацвідбору на Євробачення-2022 викликала бурхливу реакцію



