Как сообщает Politeka.net в своем Instagram 44-летняя украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1", обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф" Лидия Таран поделилась с поклонниками новым фото с большим черным псом.

"Холодная блондинка и горячий брюнет🐶😜 ветреная суббота за городом...", - написала телеведущая.

На фото Лидия Таран была в бежевом костюме и куртке. Таран мило улыбалась в камеру и гладила собаку.

Поклонники прокомментировали фотографию звезды "1 + 1": "оба шикарнейшие"," я бы сказал наоборот", "какая красота", "это ваша собачка?".

Напомним, что Лидия Таран вместе с дочерью Василисой от Андрея Доманского живет в двухэтажной квартире с несколькими комнатами, совмещенной с кухней гостиной, собственной библиотекой и большими окнами. Интерьер выполнен в светлых тонах, пол деревянный, стильная мебель и декор.

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