Так, 44-річна Таран опублікувала серію нових "сторіз" в Instagram, на яких показала, яку велику "валентинку" отримала, передає Politeka.net.
"Коли тобі трошки за 30... Валентинки приносять ось такого розміру", - повідомила вона, показавши спочатку щось, загорнуте в чорний поліетиленовий пакет.
Таран зважилася розпакувати вміст тільки на наступний день. Всередині виявилася величезна скриня (яку, правда, ще потрібно було зібрати), об'ємом 190 літрів.
"І ось, що ми з гускою побачили вранці, коли розпакували валентинку😂, - посміялася вона й додала, - Для великих дівчаток Валентин приносить великі скрині😂Думаю, все моє придане влізе".
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До цього Лідія Таран показувала в Instagram, як пише свою першу в житті картину фарбами на полотні.
"Досі не можу повірити, що зі мною це сталося! Так, я малювала олівцями з дітьми раніше, але щоб фарби, палітра і полотно - таке вперше! Було страшно, тому що це такий вихід емоцій - коли ти і біле полотно", - арт-терапія сподобалася ведучій.
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