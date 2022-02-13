Українська телеведуча Лідія Таран, яка будує кар'єру на каналі "1+1", похвалилася незвичайним подарунком на 14 лютого.

Так, 44-річна Таран опублікувала серію нових "сторіз" в Instagram, на яких показала, яку велику "валентинку" отримала, передає Politeka.net.

"Коли тобі трошки за 30... Валентинки приносять ось такого розміру", - повідомила вона, показавши спочатку щось, загорнуте в чорний поліетиленовий пакет.

Таран зважилася розпакувати вміст тільки на наступний день. Всередині виявилася величезна скриня (яку, правда, ще потрібно було зібрати), об'ємом 190 літрів.

"І ось, що ми з гускою побачили вранці, коли розпакували валентинку😂, - посміялася вона й додала, - Для великих дівчаток Валентин приносить великі скрині😂Думаю, все моє придане влізе".

До цього Лідія Таран показувала в Instagram, як пише свою першу в житті картину фарбами на полотні.

"Досі не можу повірити, що зі мною це сталося! Так, я малювала олівцями з дітьми раніше, але щоб фарби, палітра і полотно - таке вперше! Було страшно, тому що це такий вихід емоцій - коли ти і біле полотно", - арт-терапія сподобалася ведучій.

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