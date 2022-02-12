Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Зірка також веде свій блог в Instagram, де цього разу показала, як бігає взимку і наближає весну.

На кадрах Лідія була в куртці і шапці. Зірка бігла по тротуару, показавши себе на середньому і Далекому плані.

"Швидкість, з якою я наближаюся до весни, особливо видно на 2 фотці

Теплих вихідних і внутрішнього спокою всім нам", - написала Лідія Таран у своєму Instagram.

Фанати, включаючи Марічку Падалко, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Головне, щоб і весна бігла Вам на зустріч, а не навпаки", "Розумниця, ангел красивий", "красуня", "Лідочка, ти справжній боєць", "Ліда, будите Бабака Тимка в грудні, тоді можливо і весна прийде десь в січні)", "Оператор цілий? Ризикував, роблячи такі швидкі кадри)", " Лідія, це Русанівка???", "Лідія Анатоліївна, спокійно, релакс... Ми розуміємо, що ви чекаєте весну. І вона обов'язково буде. Я домовився. Зберігати спокій".

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