Як передає Politeka.net, 44-річна Таран опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram. Зірка активно веде свою сторінку, де ділиться робочими нюансами, а також подробицями життя.
У нових сторіс Лідія Таран розповіла, що у неї вдома відключили волу і електрику, але телеведуча не розгубилася в такій неприємній ситуації, і знайшла оригінальне рішення.
"Коли в будинку відключають воду, а потім і світло, то життєвий потім сам несе тебе в спорт клуб... з рушником», - написала вона в сторіс, і показала відповідне фото.
Відзначимо, Лідія Таран уважно ставиться до своєї фігури і нерідко відвідує спортивний зал. На своїй сторінці в соцмережі зірка любить ділитися кадрами тренувань.
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Особливо в пошані у телеведучої йога, яку вона практикує вже більше 10 років. Лідія Таран полюбила йогу за можливість прокачати як гнучкість, як і силу тіла, а також знайти при цьому душевний спокій.
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