Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Лідія Таран поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Лідія Таран поділилася кадрами візиту до стиліста.

"Очі вже поліпшила, тепер-волосся", - підписала телезірка фото, на якому закрила своє обличчя мультяшними очима.

Пізніше Лідія Таран запитала свою 14-річну дочку Василину, чи помітила та ЗМІНИ і поцікавилася про її думкою.

"Прям вау", - відповіла дівчина.

«А що ти таким поставленим голосом, так підступно?» - насторожитися Лідія Таран.

Але Василина, запевнила що їй дійсно подобається.

"Ні, дуже красиво", - підтвердила вона.

Як відомо, що Лідія Таран народила Василину в 2007 році від колеги Андрія Доманського, з яким жила в цивільному шлюбі до 2010 року. незважаючи на розрив відносин Лідія Таран дозволяє екс-партнеру спілкуватися з дочкою.

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