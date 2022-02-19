Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским артистом. Он прославился много лет назад благодаря своей победе на шоу "Шанс".
Так, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал новые фото. Как известно, недавно он отправился отдыхать в Таиланд. На кадрах Виталий Козловский похвастался своим отдыхом на курорте и продемонстрировал, как нежится под солнечными лучами в теплой стране.
"Тайланд – место кайфа и силы! Рай на земле😇 Сегодня, как никогда захотелось погрузиться во что-нибудь приятное и сделать радость неравнодушным❤️", — поделился Виталий Козловский.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артиста: "Ты супер как и все твои песни", "Красота, хорошего отпуска", "Класс, супер, новый клип супер, и песня очень классная", "Твой бицепс 🔥 Обожаю твои песни", "Ну ты как всегда на высоте! Просто вау", "Вы же мои красотули", "Супер", "Невероятная красота", "Благодарю за песню. Проникла в самую душу. И уже стоит на повторе", "Ваши песни это состояние моей души", "Вы своим талантом, играете по струнам моей души".
Ранее сообщалось, Козловский поделился новым достижением в жизни, кадры.
Politeka рассказывала, Козловский пожаловался на сложный период.
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