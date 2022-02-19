Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво прославился как талантливый шеф-повар. На своей странице в Инстаграм он часто делится новыми необычными рецептами. Также, он является одним из судей популярного шоу "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским.

Так, на своей странице в Инстаграм Хименес-Браво опубликовал новое видео. Как известно, шеф-повар активно занимается своей физической формой. И не смотря на то, что недавно судье "Мастер Шеф" исполнилось 50 лет, он выглядит очень спортивным. На кадрах Эктор показал, как достигает прекрасной физической формы в спортивном зале.

"Работаю до отказа... Как у вас со спортом?", — спросил украинцев Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией шеф-повара: "Всё в порядке со спортом", "У таки да, вам надо держать себя в форме🔥с молодой женой рядом👏😍 удачи вам", "Я поддерживаю форму", "На спорте", "Также как у вас. Все ок", "Я не дружу со спортом, к сожалению", "Спорт очень люблю, в прошлом активно занимался, сейчас восстанавливаюсь после болезни", "Тоже на спорте".

Ранее сообщалось, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусных куриных котлет.

Politeka рассказывала, Хименес-Браво решился сделать то, чего от него не ожидали.

Также, участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" умело выкрутился за миг до позора перед Эктором.