Як пише Politeka.net, Олена Кравець є успішною українською актрисою і зіркою "Квартал 95". У зірки є старша дочка Марія, яка нещодавно відсвяткувала повноліття, і вже кілька років живе окремо від батьків. А в 2016 році Олена народила двійнят - Катерина і Іван. Не забуває Кравець і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Олена вирішила показати одного з двійнят-дочка Катерина, якій зараз п'ять рочків. Дівчинка сиділа за столом і малювала.
"Каляко-маляко терапія. Обіцяла показати вам дітвору ввечері", - написала Кравець.
"Каляки-маляки", - сказала Малятко, готуючись малювати.
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"На рахунок три. Давай, раз, два, три... Понеслася. Відривайся", - сказала Лена і дівчинка почала розмальовувати листочок.
"Бабуся запитує, як ти кашляєш", - запитала після Олена у дочки.
"Кхе-кхе", - покашляла жартома дівчинка і Кравець засміятися.
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