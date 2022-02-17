Актриса Олена Кравець з "Квартал 95" показала одного з дітей-двійнят, поділившись милими кадрами в особистому блозі.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є успішною українською актрисою і зіркою "Квартал 95". У зірки є старша дочка Марія, яка нещодавно відсвяткувала повноліття, і вже кілька років живе окремо від батьків. А в 2016 році Олена народила двійнят - Катерина і Іван. Не забуває Кравець і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Олена вирішила показати одного з двійнят-дочка Катерина, якій зараз п'ять рочків. Дівчинка сиділа за столом і малювала.

"Каляко-маляко терапія. Обіцяла показати вам дітвору ввечері", - написала Кравець.

"Каляки-маляки", - сказала Малятко, готуючись малювати.

"На рахунок три. Давай, раз, два, три... Понеслася. Відривайся", - сказала Лена і дівчинка почала розмальовувати листочок.

"Бабуся запитує, як ти кашляєш", - запитала після Олена у дочки.

"Кхе-кхе", - покашляла жартома дівчинка і Кравець засміятися.

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