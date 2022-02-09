Як повідомляє Politeka.net, 45-річна українська акторка, зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець на прем’єрі фільму "Дикі" поспілкувалася з ведучою телепрограми "Світське життя" Катею Осадчою та розповіла їй про старшу дочку Марію, яка вже декілька років живе окремо.

18-річна Марія Кравець, яка захоплюється фрі-стайлом, також прийшла на прем'єру фільму, але публічності уникала. Так, Осадча попросила Олену Кравець прокоментувати виступ її дочки на новорічному корпоративі "Квартал 95".

"Звідки ти знаєш? Так, вона виступала. Це була її ідея. Багатьом сподобалося, багато хто потім заходив до гримерки", - сказала Кравець.

Також зірка "Квартал 95" додала, що не знає, чи буде Маша і далі розвиватися у цій сфері та виступати перед публікою.

"Зараз така в неї пристрасть…", - сказала Олена.

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