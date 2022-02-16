Відома українська акторка, зірка розважального шоу "Жіночий квартал" Ірина Гатун прийшла на інтерв'ю, у якому розповіла, як її пограбували у рідному місті

Як повідомляє Politeka.net, 34-річна українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" та театру "Чорний Квадрат" Ірина Гатун, якій дісталася роль Раї Наливайченко у комедії "Велика прогулянка" з Юрієм Ткачем, Оленою Кравець, Вєркою Сердючкою та іншими, дала відверте інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі "Поговори со мной".

Так, Ірина Гатун розповіла про жахливу подію, яка сталася з нею та її подругою у рідному місті Ніжин на центральній вулиці. Як згадує Гатун, було близько 23:00 і вони з подругою поверталися з посиденьок у кафе, коли їм зустрілася компанія молодиків, які попросили підкурити.

"Оскільки ми не палимо, то пішли далі. Це було 6 листопада 2006 року. Випав перший сніг, я говорю з Юлею. Повертаюся, а її немає. Хлопчик її отак тримав за горло та навів сюди дуло пістолета", - згадала Ірина Гатун, показавши на голову.

За словами зірки "Жіночого кварталу", вони хотіли їх пограбувати і вирвали сумочки, в яких не було нічого цінного. Щоб дівчата не чинили спротиву, їх вдарили.

"Вдарив руківям пістолету по потилиці, а маленький, з ними був, 14-річний, підбіг ззаду і ногою вдарив під коліно, щоб я впала", - каже Ірина.

Акторка розповіла, що вони подали на злочинців до суду. Як згодом виявилося, Ірина з подругою були не першими їхніми жертвами. Ба більше, на суді вони сказали, що просто зустріли дівчат "не в тому місці, не в той час". Гатун розповіла, що усіх зловмисників посадили в тюрму, але вони вже, ймовірно, на свободі.

"Грозилися знайти. Не знайшли... Чи не шукають. Не знаю", - сказала Іра.

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