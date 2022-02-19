Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча і блогерша Леся Нікітюк поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами з відпочинку в Таїланді. На фотографіях зірка постала в звабливому образі, а в підписі до публікації натякнула, що повертається додому.

На знімках Леся відображена в красивій курортній локації біля океану, з пальмами і густою екзотичною зеленню. Для фотосесії зірка вирядилася в ультракоротке небесно-блакитне плаття хитромудрого фасону, яке підкреслило ідеальну фігуру і довгі стрункі ноги.

У підписі до фото Нікітюк написала: "Thailand 2022. Ну а тепер до роботи". Шанувальники просто в захваті від нової фотосесії зірки, її засипають компліментами в коментарях. не залишилися байдужі і зіркові колеги Лесі, "Холостяк" Заливако, балерина Катерина Кухар, співачка Вєрка Сердючка, залишили свої лайки та коментарі під постом телезірки.

"Ох, і красуня", "Шикарна", "Леся Кардашьян", "Ноги на мільйон доларів", "Красуня просто! Супермодель", "Леся, ви дуже красива", "Неймовірна", "Найкрасивіша", "Королева, немає слів", "Як завжди, ви прекрасні", - пишуть захоплені фоловери в коментарях.

Нагадаємо, "Хто Лесю одягає?": Нікітюк в платі з пір'ям в ролі ведучої популярного шоу викликала багато питань.

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