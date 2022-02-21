Артур Логай - популярный актер, который стал набирать популярность после участия в "Х-фактор", передает Politeka.net. Спустя годы за плечами 28-летнего артиста уже много ролей и съемок в разных проектах.
Известно, что актер совмещает работу и отцовство. Первый сын, Герман, появился на свет около пяти лет назад во время сожительства с Оксаной, с которой он познакомился во время вокального проекта в 2014 году. Пара так и не вступила в брак.
В 2018 году Артур Логай женился на Евгении Павленко, с которой они познакомились в киношколе во время учебы, девушка была его партнершей по съемочной площадке сериала «Киев днем и ночью» . Вскоре у пары родился сын Лев.
Примечательно, что Артур Логай старается почаще проводить время с сынами. По словам актера, ребенок не должен чувствовать нелюбовь, чтобы не происходило в жизни родителей.
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