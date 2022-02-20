Как передает Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) прославилась как популярная украинская певица. Также она известна как бывшая жена известного музыканта DZIDZIO. Как известно, в 2021-ом году они заявили о своём разводе, после 20 лет брака.
Так, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые фото. На кадрах Славия показала, как отдыхает в роскошном отеле с бассейном. Как известно, 19 февраля у певицы День Рождения.
По этому поводу она решила устроить себе отдых и показала, как отдыхает в шикарном слитном купальнике фиолетового цвета, который подчеркивает её идеальную фигуру.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Вертолет рухнул рядом с переполненным пляжем, момент попал на видео: есть пострадавшие
"Это для нас большое горе": украинская певица сообщила о несчастье, без отца остались трое детей
"Мама" Верки Сердючки в одном халате поразила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет"
"Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности: "Капец..."
Напомним, что в День своего Рождения певица похвасталась шикарным букетов роз нежно-розового цвета. Также, она заявила, что это будет её новый жизненный этап.
Ранее сообщалось, Slavia после развода с Дзидзьо похвасталась роскошным букетом от загадочного кавалера: "Прямо на тренировку"
Politeka рассказывала, Slavia после развода с Дзидзьо получила новое предложение: "Это событие, которое я..."
Также, экс-жена Dzidzio больше не хочет быть правильной девочкой: "Что-то плохое нужно сделать..."