Как передает Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) прославилась как популярная украинская певица. Также она известна как бывшая жена известного музыканта DZIDZIO. Как известно, в 2021-ом году они заявили о своём разводе, после 20 лет брака.

Так, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые фото. На кадрах Славия показала, как отдыхает в роскошном отеле с бассейном. Как известно, 19 февраля у певицы День Рождения.

По этому поводу она решила устроить себе отдых и показала, как отдыхает в шикарном слитном купальнике фиолетового цвета, который подчеркивает её идеальную фигуру.

Напомним, что в День своего Рождения певица похвасталась шикарным букетов роз нежно-розового цвета. Также, она заявила, что это будет её новый жизненный этап.

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