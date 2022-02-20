Как передает Politeka.net, популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво уже давно проживает в Украине. Как известно, уже 11 сезонов он является главным судьей шоу "МастерШеф".

Так, на своей странице в Инстаграм Хименес-Браво опубликовал кадры, под которыми сделал важное заявление. Как известно, 20 февраля - день Памяти Героев Небесной Сотни. По этому случаю шеф-повар решил выразить восхищение украинским народом.

"Восхищаюсь силой и стойкостью украинцев на протяжении всех тех лет, что здесь живу.

Вечная память Небесной Сотне", — сделал признание Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Спасибо вам", "Эктор, я Вас как кулинара уважаю, вы готовите круто. Но Вы должны быть вне политики! Каждый занимается тем, чем должен, Вы кулинар, ведущий, вот и делайте!".

Напомним, Хименес-Браво решил показать себя после операции. Он какое-то время не выходил на связь, но всё же решил обратиться к украинцам. Как оказалось, он делал пересадку волос.

Ранее сообщалось, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал пример, как нужно выглядеть в 50 лет.

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