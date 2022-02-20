Как пишет Politeka.net, Мадонна - успешная западная певица, которой сейчас 63 года. Артистка продолжает выглядеть не на свои года, впечатляя эпатажными образами в Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Мадонна показала эффектные фото, рассказав о съемках фильма.
На новых фото звезда была в стильной куртке и с бокалом. А на еще одном снимке держала в руках сигарету. Артистка опубликовала несколько кадров, показывая образ для фильма.
"Пытаюсь снять фильм……………. Это действительно сложно! Другого пути быть не может!", - написала Мадонна.
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Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Да, конечно, естественно, лол, тоже без фильтров, а", "Ого, твои туфли!", "Эта сумка такая милая с Мадонной на ней", "Номер один", "Она курит? выглядит горячо", "Моя прекрасная Мадонна, привет".
Напомним, 63-летняя Мадонна в прозрачной кофточке показала свою "тусовку" в студии
А еще Politeka сообщала, что 63-летняя Мадонна неожиданно выступила с мощным посланием, бросив вызов людям
Также Politeka писала, что Мадонна в колготках-сеточке устроила неприличную фотосессию возле своего автомобиля