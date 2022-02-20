Певица Мадонна, которой сейчас 63 года, показала эффектный образ для фильма, который собралась снимать.

Как пишет Politeka.net, Мадонна - успешная западная певица, которой сейчас 63 года. Артистка продолжает выглядеть не на свои года, впечатляя эпатажными образами в Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Мадонна показала эффектные фото, рассказав о съемках фильма.

На новых фото звезда была в стильной куртке и с бокалом. А на еще одном снимке держала в руках сигарету. Артистка опубликовала несколько кадров, показывая образ для фильма.

"Пытаюсь снять фильм……………. Это действительно сложно! Другого пути быть не может!", - написала Мадонна.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, конечно, естественно, лол, тоже без фильтров, а", "Ого, твои туфли!", "Эта сумка такая милая с Мадонной на ней", "Номер один", "Она курит? выглядит горячо", "Моя прекрасная Мадонна, привет".

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