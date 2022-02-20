Телеведущая Маша Ефросинина показала себя и рассказала, какие будет предпринимать действия в случае наступления на Киев.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая. Звезда решила честно ответить на волнующий многих вопрос и рассказала о муже Егоре Хромаеве.

"Самый задаваемый вопрос, конечно, про наши действия в случае наступления на Киев", - написала Маша в сторис, показывая себя.

"Начну с того, что я в это не верю. Или не чувствую. Возможно, так работает моя психика, которая всегда предлагает мне верить в лучшее. Поэтому четкого ответа у меня нет", - написала Маша в ответе.

После этого артистка рассказала о 20-м февраля 14-го года, когда на Майдане происходили исторические события.

"Сегодня День Памяти Героев Небесной Сотни. Я прихожу на Аллею каждый год в этот день, так как помню 20 февраля 2014 года так четко, как ни один день в моей жизни", - написала Маша.

"Я была на третьем месяце беременности в день обстрела улицы Институтской. И находясь одна дома, пока Тимур был на Майдане", - рассказала звезда о том дне.

"Но у нас тогда даже не было разговора "а, может, уедем из страны? Хотя мы могли себе это позволить легко", - написала Маша.

"Сейчас ситуация совсем не похожа ни на что. Началась чудовищная война, но пока информационная. В Киеве все спокойно. Страшно читать новость и страно за людей на Донбассе. Знаю, что очень многие уехали или вывезли детей", - ответила звезда.

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