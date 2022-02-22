Как сообщает Politeka.net, участница Нацотбора на "Евровидение-2022" певица ROXOLANA (Роксолана Сирота), которая в финале конкурса заняла четвертое место, в программе "Твій день" рассказала о том, что происходило за кулисами шоу.

Так, по словам Роксоланы, все участники очень сдружились, все были в одной гримерке, так что обстановка там была творческая и доброжелательная.

"Внутри все было гладко и круто. У нас была одна огромная гримерка. У нас не было шанса как-то не подружиться. Мы действительно сидели все вместе, и как мне показалась, все было классно, все супер", - рассказала певица о закулисье.

Также ROXOLANA добавила, что обстановка была творческая и веселая, а уединиться перед выходом на сцену не было возможности.

"Все музыканты были вместе. И круто, там, например, Калуш, "калушенята", как я их называю, они там начинали какую-то свою движуху играть на инструментах, тогда наши девушки начинали петь песни Бейонсе, и это все было на таком миксе. Мне понравилась такая атмосфера, я люблю такую атмосферу", - поделилась Роксолана.

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