Известная певица Надя Дорофеева рассказала, как муж Владимир Дантес ругал ее из-за того, что она засветила его в неловкой ситуации.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева в интервью в программе "ЖВЛ" рассказала, как они с мужем отдыхали в Мексике, а также прокомментировала пикантные фото с отдыха, которые публиковала в Instagram.

По словам Нади, они с мужем Владимиром Дантесом и не идеальные, и, как и все обычные люди, отрывались на отдыхе по полной. Также звезда не видит ничего плохого в откровенных снимках, которые показывала в соцсетях.

Правда, за одно из фото Дорофеева отхватила от мужа, ведь на снимке он был полностью без одежды. По словам певицы, Вова не знал, что она его фотографирует.

"Я хочу сказать, что я не идеальная девочка, какой меня возможно воспринимают. Знаешь, хочется сделать что-то ах… И тем более, что это был прикол, Вова не знал, что я его фотографирую. Потому что мы, блин, не идеальные. Мы все люди, мы любим прикалываться. Ну такая слегка эротичная фоточка, да. От мужа я немного получила, да, немножечко. Но было весело", - прокомментировала Дорофеева жаркие снимки с отдыха.

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