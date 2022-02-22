Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 28-летний украинский актер театра и кино, певец и композитор Артур Логай, который вместе с Анной Карелиной стал победителем шоу "Танці з зірками", часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также отвечает на вопросы.
На этот раз в Артура Логая спросили о том, будет ли второй сезон сериала "У неділю рано зілля копала", который полюбился многим украинцам.
"К сожалению, не будет. И я говорю "к сожалению", потому что я также обожаю этот проект и людей, с которыми мне пришлось поработать. А еще мне бы снова нужно было отпустить волосы", - ответил победитель "Танців з зірками".
Однако Логай рассказал, что второй сезон комедии "Моя любимая Страшко" будет.
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Кроме этого, актер рассказал, от кого получил предложение сыграть в сериале "Дом Бобринских", где снялся также известный актер Станислав Боклан.
"Обычно, предложения присылают кастинг-директора. Бывает, что непосредственно режиссер предлагает роль. В этом случае предложение было от кастинг директора", - написал Артур Логай.
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