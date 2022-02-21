Відомий актор Артур Логай з серіалу "Моя улюблена Страшко", переможець шоу "Танці з зірками", показав своїх дітей під час прогулянки на вулиці та ігор вдома.

Артур Логай - популярний актор, який став набирати популярність після участі в "Х-фактор", передає Politeka.net. Через роки за плечима 28-річного артиста вже багато ролей і зйомок в різних проєктах.

Відомо, що актор поєднує роботу і батьківство. Перший син, Герман, з'явився на світ близько п'яти років тому під час співмешкання з Оксаною, з якою він познайомився під час вокального проєкту у 2014 році. Пара так і не вступила в шлюб.

У 2018 році Артур Логай одружився з Євгенією Павленко, з якою вони познайомилися в кіношколі під час навчання, дівчина була його партнеркою по знімальному майданчику серіалу "Київ вдень і вночі" . Незабаром у пари народився син Лев.

Примітно, що Артур Логай намагається частіше проводити час з синами. За словами актора, дитина не повинна відчувати нелюбов, щоб не відбувалося в житті батьків.

На нових кадрах артист показав дітей під час прогулянки. Дітлахи сміялися.

"Татів день", - написав актор.

А також він засняв малюків під час ігор в костюмах Людини-павука вдома. Хлопчики бігали й гучно сміялися.

Раніше повідомлялося, зірка "Моя улюблена Страшко" Артур Логай з ірокезом насмішив безглуздим виглядом

Також, Артур Логай розповів про реакцію дружини, що у нього є позашлюбний син

Politeka розповідала, переможець" Танців з зірками " Логай поскаржився українцям на проблему