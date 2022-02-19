Як передає Politeka.net, Катя Осадча вже багато років є популярною телеведучою на українському телебаченні. Як відомо, у неї своя авторська програма "Світське життя", де вона розкриває головні факти про життя зірок українського шоу-бізнесу.

Так, цього разу Осадча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах ведуча показала, як вони святкують сім'єю День народження їхнього старшого сина з Горбуновим - Івана, якому 18 лютого виповнилося 5 років. Катя Осадча з чоловіком на дитячому святі встала посеред кімнати, і навколо них створили величезний мильна бульбашка. А Горбунов в цей момент поцілував свою дружину.

"Дитячі свята - улюблені свята. Івасику-5 років", - розповіла Катя Осадча.

Нагадаємо, що у Каті Осадчої всього 3 сини. Старший - Ілля від депутата Олега Поліщука. І також два від Юрія Горбунова, Іван і Данила, який народився більше півроку тому.

Раніше повідомлялося, Осадча сімейними фото з сином зворушила Каменських, Нікітюк та інших зірок: "Івани - вони такі"

Politeka розповідала, Горбунов показав обличчя підрослого сина і зворушливо звернувся до Осадчої: "Спасибі тобі..."

Також, Осадча і Кароль помірялися красою в чорних сукнях з розрізами: ефектні кадри