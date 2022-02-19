Як передає Politeka.net, Катя Осадча вже багато років є популярною телеведучою на українському телебаченні. Як відомо, у неї своя авторська програма "Світське життя", де вона розкриває головні факти про життя зірок українського шоу-бізнесу.
Так, цього разу Осадча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах ведуча показала, як вони святкують сім'єю День народження їхнього старшого сина з Горбуновим - Івана, якому 18 лютого виповнилося 5 років. Катя Осадча з чоловіком на дитячому святі встала посеред кімнати, і навколо них створили величезний мильна бульбашка. А Горбунов в цей момент поцілував свою дружину.
"Дитячі свята - улюблені свята. Івасику-5 років", - розповіла Катя Осадча.
Галкін "спалив" Пугачову з дочкою за цікавим заняттям: "Нікому не розповідай"
Вакарчук сказав, що думає про Полякову, Дорофєєву і Потапу в "Голосі країни": "Відповідають тому, який..."
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
Пішов з товаришем: знайдено тіло молодого військового, зниклого 8 лютого
Ведучий "1+1" Костянтин Грубич розповів про 17-річну доньку Олю, якої трагічно не стало: "Біль не проходить"
Нагадаємо, що у Каті Осадчої всього 3 сини. Старший - Ілля від депутата Олега Поліщука. І також два від Юрія Горбунова, Іван і Данила, який народився більше півроку тому.
Раніше повідомлялося, Осадча сімейними фото з сином зворушила Каменських, Нікітюк та інших зірок: "Івани - вони такі"
Politeka розповідала, Горбунов показав обличчя підрослого сина і зворушливо звернувся до Осадчої: "Спасибі тобі..."
Також, Осадча і Кароль помірялися красою в чорних сукнях з розрізами: ефектні кадри