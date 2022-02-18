Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. А разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбунов прославилися як приклад щасливого сімейного життя. З ним у них вже двоє дітей - Іван і Данило.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала нові фото. На кадрах Катя Осадча похвалилася своїм сином Іваном, якому 18 лютого виповнилося п'ять років. На честь цього, ведуча показала, як за цей час підріс Іван (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли, які ми будемо батьками для нього. Івасічек, З Днем народження, наш син, наша гордість",- привітала свого сина Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Івани вони такі", "Щастя вашої красивої сім'ї та щоб Івану завжди вистачало вашої любові", "Ясно іменинником вас! Нехай росте на радість всім і буде найщасливішим", "З іменинником! Будьте здорові та щасливі, всього вам самого доброго", "Схожий на тата первісток! Нехай росте здоровим і щасливим!", "Як швидко летить час з днем народження синульку".

Також Осадча торкнула сімейними знімками Настю Каменських, Лесю Нікітюк, Ганну Андрійчук, Світлану Тарабарову та Лілію Пустовіт.

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