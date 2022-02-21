Суддя "Україна має талант" Сергій Притула розповів Каті Осадчій, що думає про групу Kalush Orchestra, якій організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" запропонували поїхати після скандалу з Alina Pash.

Як пише Politeka.net, на Нацвідборі на "Євробачення-2022" перемогла співачка Alina Pash, яка вирішила сняться через скандал з поїздкою до Криму. Організатори Нацвідбору запропонували поїхати на" Євробачення-2022 " групі Kalush Orchestra, але колектив вимагає показати протоколи голосування. Суддя "Україна має талант" Сергій Притула розповів в інтерв'ю Каті Осадчій, що думає про Kalush Orchestra.

Як виявилося, Сергій вболівав на цьому Нацвідборі за Kalush Orchestra. Осадча запитала у Притули, зараз суддя" Україна має талант " на зв'язку з колективом і чи підтримує їх.

"Олег дзвонив мені відразу після того всього на наступний день, питав, що робити в таких ситуаціях. Але я відверто кажучи не настільки професійний експерт і можу щось радити в питанні з комунікацією з" Суспільним " мовником, який сам встановлює правила. Побажав їм удачі, так, дійсно кулаки тримав за Kalush, маю глибоку сентиментальність до цих хлопців...", - сказати Притула.

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