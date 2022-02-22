Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская певица, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина пожаловалась поклонникам на испорченный отдых на Мальдивских островах, куда она улетела вместе с мужем и сыном.

"Такого отпуска у меня еще не было. В райском уголке, но с тревожным сердцем. Это должно было бы стать отпуском, о котором я мечтала много лет...но...конечно, каждый день с новостями, конечно, на связи родные и команда, конечно мы вернемся совсем скоро, потому что все, что делает нас нами - дома. Красивые беззаботные картинки? Да, потому что меня это успокаивает", - написала Юлия Санина и опубликовала красивое фото синего неба.

Напомним, по последним данным Минобороны Украины, российские подразделения вблизи границы Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой – 147 тысяч человек.

Ранее Politeka сообщала, что Санина с The Hardkiss насладилась отдыхом, показав важного для себя человека: "Глаза полны заботы".

Напомним, что Юлия Санина из "The Hardkiss" ошарашила кадрами с акулой: "Подплыла слишком близко к...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss появилась со своими "клонами" в одинаковых нарядах: "Трио".