Співачка захотіла зробити повне перезавантаження і відволіктися від нагальних справ і проблем, і з головою поринула в райський відпочинок.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, фронтвумен українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна і її чоловік музикант Вал Бебко виховують шестирічного сина Данила. Співачка в останній час все частіше ділиться фото синочка.

Кілька годин тому Юлія Саніна показали у Сторіз зворушливі знімки з Данею.

Кадри були зроблені під час сімейного відпочинку. Мама з сином взяли на прокат каяк і прокотилися на ньому, спробувавши активний відпочинок. Хлопчикові судячи з великої посмішки на губах, дуже сподобалося таке проведення часу та він росте справжнім красенем.

На другому фото можна побачити, що Юлія Саніна вийшла на вечірню прогулянку з сином. Хлопчик обійняв свою маму, а вона ніжно обхопила руками обличчя сина. Очі співачки сповнені турботи і любові. Для прогулянки Юлія обрала сукню-сорочку білого кольору, а Даня блакитну гавайську футболку.

Варто відзначити, що солістка українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна і гатарист цієї ж групи Валерій Бебко 10 років тому пішли під вінець. А 21 листопада 2015 року співачка народила первістка. У Юлії та її чоловіка Валерія народився син.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss поділилася секретом виховання сина.

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна з "The Hardkiss" приголомшила кадрами з акулою.

Також Politeka писала, Саніна з The Hardkis покинула Україну і розповіла про пережиті труднощі.