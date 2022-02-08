Співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, в красивому образі показала своїх "клонів", зовсім не злякавши шанувальників, а навпаки викликавши у них схвальну реакцію.

Юлія Саніна завоювала велику популярність і любов публіки, повідомляє Politeka.net. На сторінку співачки підписані 668 тисяч користувачів Мережі, яких вона регулярно балує яскравими й незвичайними знімками.

Цього разу зірка показала своїх "клонів". Артистка позувала в красивому образі з червоними губами і зачіскою з чубчиком. Зірка зробила ще дві копії свого зображення.

"Тріо", - підписала фото співачка.

Публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі позитивно оцінили ідею Юлії Саніної зі своїми "клонами".

"А можна більше Юль?))", "Красуня 😍😍😍😍❤️❤️", "Кожному по Юлі😅❤️", "Прям Віагра, ахахахах"," неймовірна 😍 😍 😍 😍 ", "Краса в кубі)❤️", " одна Юля - добре, а три Юлі ще краще!❤ ️ ", "Юлі врятують світ😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Юлія Саніна ретельно доглядає за зовнішністю, вона завжди очищає шкіру, наносить на неї тоніки й зволожуючі креми. Зірка зізнається, що на сцені використовує грим, який потрібно ретельно змивати, для цього вона використовує кілька засобів і продовжує процедуру близько 20 хвилин.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss дізналася свій діагноз і розповіла, в якому зараз стані

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