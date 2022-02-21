Ектор Хіменес-Браво активно стежить за своїм образом і часто показує в Instagram, як багато часу він витрачає на те, щоб бути у формі і виглядати здоровим і підтягнутим, повідомляє Politeka.net. Причому далеко не завжди чоловік міг похвалитися міцним здоров'ям і хорошим імунітетом.

У Сторіс Ектор розповів, як у дитинстві у нього були проблеми:

"У юнацькому віці я був дуже худим. Але з початком роботи я почав набирати вагу, тому що не вистачало часу для правильної їжі. Потім з часом через зайву вагу моє тіло стало виглядати просто жахливо, як груша. Маленькі тут, вгорі на плечах, і великий товстий низ.

Поганий сон, поганий колір обличчя, тривожність, зайва вага, нервовість, задишка, відсутність енергії. Я все це отримав завдяки неправильному способу життя. Дуже важливо дотримуватися дієти і тренування. Навіть не снідав і нормальний прийом їжі був в обід, а так не можна.

Не встиг сказати, мені потім поставили діагноз-ожиріння другого ступеня. Всі мої органи були в вісцеральному жирі. Мені дуже довго проводили аналізи і сказали, що мій спосіб життя може привести до інсульту. Всі артерії в головний мозок були перетиснуті, жир в печінці, жир в шиї", - поділився Ектор.

В одних з останніх сторіс ресторатор здивував повідомленням. Виявляється, він зважився на операцію, тому поки не хоче показувати себе.

"Вчора у мене була операція, поки не хочу показуватися", - написав шоумен, розбурхавши своїх шанувальників.

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