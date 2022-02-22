Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Позитива (Алексей Завгородный) из "Время и Стекло" и лучшая подруга певицы Насти Каменских Анна Андрийчук в интервью программе "ЖВЛ" раскрыла новые подробности развода с мужем-артистом. По словам Ани, они с Алексеем долгое время пытались наладить отношения, но сохранить семью так и не смогли.

По словам девушки, они были с вместе с Позитивом с 16 лет и в какой-то момент просто выросли из этих отношений. Под конец брака пара разъехалась и жила по отдельности, но при этом они продолжали видеться и формально были парой.

"Мы были вместе просто жили в разных местах, у нас был новый период, новый этап. Мы ездили отдыхать вместе, мы проводили вместе время, но в какой-то момент, пожив отдельно, мы поняли, что, наверное, лучше быть счастливыми раздельно", - рассказала Анна о периоде, который предшествовал разводу с Алексеем.

По словам девушки, потом настал момент, когда они решили, что пора отпускать друг друга. "Мы встретились, мы с ним плакали вдвоем, мы много разговаривали, но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга", - поделилась Анна.

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