Як пише Politeka.net, Артем Фесько - переможець відновленого шоу"Україна має талант". Хлопчик з шикарним вокалом вразив українців і зіркових суддів проекту. Тепер за Артемом стежать тисячі українців в Instagram, де хлопчик ділиться найцікавішим.
У повій публікації Фесько вирішив показати серію фото в білому. Молода стояв біля рояля, хвалячись чином.
"А яке фото подобається найбільше вам?",- написав Виконавець, звернувшись за допомогою до українців.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"Всі красиві", "красивий", "Все-все-все, а якщо чесно, то третя", "все шикарні", "перше саме класне", "всі фотки нереальні"," Все ффото просто топ, бо ти там", " ви можете говорити по-німецьки? І зрозуміти? . ти такий класний".
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