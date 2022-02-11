Переможець "Україна має талант" Артем Фесько, який вразив українців своїм вокалом, поділився новими фото і попросив допомоги в українців.

Як пише Politeka.net, Артем Фесько - переможець відновленого шоу"Україна має талант". Хлопчик з шикарним вокалом вразив українців і зіркових суддів проекту. Тепер за Артемом стежать тисячі українців в Instagram, де хлопчик ділиться найцікавішим.

У повій публікації Фесько вирішив показати серію фото в білому. Молода стояв біля рояля, хвалячись чином.

"А яке фото подобається найбільше вам?",- написав Виконавець, звернувшись за допомогою до українців.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Всі красиві", "красивий", "Все-все-все, а якщо чесно, то третя", "все шикарні", "перше саме класне", "всі фотки нереальні"," Все ффото просто топ, бо ти там", " ви можете говорити по-німецьки? І зрозуміти? . ти такий класний".

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