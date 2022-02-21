Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является экс-участницей группы "НеАнгелы", где пела вместе со Славой Каминской. Сейчас пути певиц разошлись, и они занимаются сольными карьерами. Также Смеюха активно ведет страницу в Инстаграм. Новый пост, который опубликовала артистка заинтриговал публику.
«Девушка, которая видела финал клипа «ГОВОРИ ЧТО ХОЧЕШЬ»», - написал она, анонсируя выход нового клипа.
Виктория Смеюха также показала фото, на котором была запечатлена в эффектном образе. Она позировала в черном платье с глубоким декольте. На лицо певицы нанесен яркий макияж, а на голове – парик со стрижкой каре.
Артистку засыпали комплиментами.
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«Девушка вам очень хорошо в этом образе 🔥 ждём премьеры», «Завораживающая красота», «Ооооо Викуля, как же ты хороша», «Красотка», писали в комментариях поклонники Виктории Смеюхи.
Напомним, Каминская жестко высказалась о Смеюхе, с которой разругалась после развала "НеАнгелов": "Человек с меня жрал столько..."
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