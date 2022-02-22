Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица, звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко, которая в свое время была одной из лидеров Майдана и Революции достоинства, опубликовала в Instagram жизнеутверждающий пост и поддержала украинцев в это нелегкое время, когда страна оказалась на пороге войны.

В своем посте Руслана опубликовала фотографию, на которой запечатлена, видимо, на концерте. Она стоит с микрофоном в руках и накинула на плечи большой и яркий флаг Украины.

В подписи к публикации артистка обратилась к украинцам с сильным посылом: "У нас есть силы, и всегда будут. Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь, как никогда, и прошу у Бога – дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас под "никаким мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце нужда Молиться за Украину... За все светлое и чистое, за нас. Слава Украине!".

Напомним, Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: "Мы сняли это ровно 10 лет назад".

Как сообщала Politeka, Звезда "Евровидения" Руслана с громкоговорителем вышла на Майдан, растрогав украинцев: "Всю душу рвет...".

Также Politeka писала, что Политическая карьера звезды "Евровидения" Русланы потерпела крах, певица объяснила почему: "Как порча".