Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - популярный украинский певец. Артист сейчас активно занимается творчеством и недавно презентовал новую композицию. Также Виталий ведет одну из программ на музыкальном телеканале вместе с Олей Цибульской. Не забывает Козловский и об Инстаграм, где в этот раз поделился фотографией, хвастаясь подкачанным телом.
На новом фото Виталий позировал в футболке и спортивных штанах, а на руках были специальные перчатки. Артист стоял перед зеркалом, развернувшись вполоборота, хвастаясь результатами усердных тренировок.
"Силу дает борьба", - написал Козловский.
А до этого Виталий поддержал украинцев, опубликовав фото с флагом.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Не стало звезды популярного сериала, бывшая жена скорбит: "Он был любовью всей моей жизни"
Победителя "Голосу країни" Сасанчина, решившего продавать квартиру, довели до кипения: "Начинает нервировать"
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно засветился с Тригубенко и эффектной красоткой: "Было весело"
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
"Когда идет речь о своих, то любовью, поддержкой и чувством единения можно достичь намного большего, чем паникой, осуждением, желанием уколоть, перекрутить или вынести кому-то приговор. Наша Украина прекрасная. Давайте поддерживать нашу страну и один одного", - написал Козловский.
Напомним, Козловский изменился до неузнаваемости ради нового клипа
Также Politeka сообщала, что Козловский поразил страстным видео с загадочной блондинкой
А еще Politeka писала, что Козловский улетел из Украины и хвастнул роскошным отдыхом