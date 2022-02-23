Певец Виталий Козловский в футболке продемонстрировал, как подкачался в спортзале, поделившись фото в блоге.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - популярный украинский певец. Артист сейчас активно занимается творчеством и недавно презентовал новую композицию. Также Виталий ведет одну из программ на музыкальном телеканале вместе с Олей Цибульской. Не забывает Козловский и об Инстаграм, где в этот раз поделился фотографией, хвастаясь подкачанным телом.

На новом фото Виталий позировал в футболке и спортивных штанах, а на руках были специальные перчатки. Артист стоял перед зеркалом, развернувшись вполоборота, хвастаясь результатами усердных тренировок.

"Силу дает борьба", - написал Козловский.

А до этого Виталий поддержал украинцев, опубликовав фото с флагом.

"Когда идет речь о своих, то любовью, поддержкой и чувством единения можно достичь намного большего, чем паникой, осуждением, желанием уколоть, перекрутить или вынести кому-то приговор. Наша Украина прекрасная. Давайте поддерживать нашу страну и один одного", - написал Козловский.

Напомним, Козловский изменился до неузнаваемости ради нового клипа

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