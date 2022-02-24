Злата Огневич решила показать, как проводит свободное время с мамой на отдыхе в ресторане.

Злата Огневич в шоу "Холостячка" не смогла найти свою половинку и рассталась с мужчиной после финала по его же просьбе, передает Politeka.net. Сейчас артистка больше времени уделяет семье и стала чаще показывать, как отдыхет вместе с папой или мамой.

В этот раз Злата отправилась отдыхать в ресторан украинской кухни победителя "Мастер Шеф" Клопотенко, а также восхитились его кухней и вкусными вариантами блюд. По словам самомй мамы Огневич, она очень хотела попробовать что-то новенькое.

"Передаем привет Жене Клопотенко, очень хотели тут побывать, вкусно" - говорит Огневич.

Также Злата показала свою счастливую маму, что приехала отдохнуть и рассказала, что часто смотрит кулинарную передачу. Она хотела сама попробовать разные блюда.

"Маме понравились галушки с мясом и вишнями. И вообще, все очень понравилось", - делится Злата.

Ранее в интервью, по словам Огневич, в детстве у нее был очень строгий отец, поэтому она не знает, как ощущать любовь и заботу от мужчины.

"Если я люблю мужчину, я ему отдам самый вкусный кусочек пирога, я буду переживать, заботится, но иногда нужно посмотреть, что мужчина делает в ответ... То есть фактически я постоянно стаю инициатором любви, я не жалею ни одной секунды о своем выборе сейчас, после того, как я хожу к психотерапевту. Сначала это было даже три раза в неделю, потому что, мне было очень плохо", - рассказала Злата Огневич.

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