Популярная певица Джамала, которая принесла победу на "Евровидении-2016" объяснила, почему Украине нужно ехать в этом году на международный конкурс.

Как передает Politeka.net, Джамала является победительницей на международном вокальном конкурсе "Евровидение" в 2016-ом году. На своей странице в Инстаграм певица решила объяснить украинцам, почему в этом году Украине обязательно нужно участвовать в Евровидении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Со скандалом или без (желательно без), но мы должны участвовать в Евровидении. Почему? Потому что это еще одно упоминание о нас, о нашей культуре мира.

А все эти «некогда», «ехать некому» — не подходят. Это как купить билет, но назло проводнику пойти пешком. Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех! Поймут или не поймут, осудят или нет, все равно.

Ехать и сражаться. Главная разница между концертом и конкурсом в том, что в первом случае за тебя уже проголосовали билетом, а во втором ты постоянно и песней, и действием должен всем доказывать, что стоит победы.

Здесь все жестоко, настоящая борьба. 15-30 секунд, максимум минута. Не заинтересовал? Все. Поэтому пожелаем @kalush.official удачи. Нам всем нужны классные новости!", — высказалась Джамала.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Поддерживаем Украину на Евровидении вместе", "Крутой Нацотбор в этом году вышел, несмотря на все проблемы, скандалы, перипетии и досадные моменты", "Джа, вы невероятна", "Поддержим Украину", "Достойнейшей, все же была Алина Паш 🕊️❤️. Очень жаль, что она не будет на Евровидении. Очень надеюсь, что она пойдет в следующем году на нацотбор".

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