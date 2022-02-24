Известная певица и актриса Дженнифер Лопес даже в свои 52 года выглядит так, что могут позавидовать даже двадцатилетние.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская суперзвезда, певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает соблазнять поклонников своей внешностью и харизмой. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной звезде, опубликовали новые впечатляющие снимки 52-летней красотки, на которых она пофасонила в смелом образе.

Как видно, на фотографиях Дженнифер запечатлена на прогулке в города, куда вышла в смелом образе. Перед камерой звезда появилась в коротких темно-синих шортиках и такой же по оттенку свободной блузе. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и упругие округлые формы певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации со снимками Лопес написали: "Заставляет всех поворачивать головы, куда бы она ни пошла". Пользователи тут же принялись засыпать знаменитость комплиментами в комментариях: "Прекрасный мотиватор", "Такая красивая", "Такой элегантный и стильный образ", "Очень красивая, моя прекрасная королева", "Мне нравится эта красотка".

Напомним, Дженнифер Лопес не стала скрывать беременный животик на редких кадрах: "Самый счастливый из дней".

Как сообщала Politeka, 52-летняя Дженнифер Лопес в неприлично открытом боди смутила "дикими" танцами: "Не зря работала".

Также Politeka писала, что 52-летняя Дженнифер Лопес лишила дара речи внешностью в платье с открытым животом: все напоказ.