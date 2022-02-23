Александр Эллерт, который победил на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, хочет вернуть обратно главною героиню, с которой не удалось сохранить отношения.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является известным юмористом. Комик решил пойти на проект "Холостячка", где завоевал сердце главной героини Ксении Мишиной. Но сохранить отношения паре не удалось и сейчас они не вместе. В одном из интервью Александр признался, что хочет вернуть Ксению. Эти слова процитировали на фан-страничке "Холостяк" в Инстаграм.

"В одном интервью Александр Эллерт рассказал, что уверен в своих чувствах и чувствах Ксении, и готов пойти на все, чтобы вернуть отношения", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Стали забывать о парне,вот он и подогревает интерес к своей особе", "Больше вам не верю,все вокруг один пиар", "Очень хочется, чтобы они были счастливы, вместе", "Я желаю им любви. Они прекрасные они любят друг друга, Саша добивайся Ксюши", " Поздно, батенька".

Напомним, Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером

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