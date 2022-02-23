Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является известным юмористом. Комик решил пойти на проект "Холостячка", где завоевал сердце главной героини Ксении Мишиной. Но сохранить отношения паре не удалось и сейчас они не вместе. В одном из интервью Александр признался, что хочет вернуть Ксению. Эти слова процитировали на фан-страничке "Холостяк" в Инстаграм.
"В одном интервью Александр Эллерт рассказал, что уверен в своих чувствах и чувствах Ксении, и готов пойти на все, чтобы вернуть отношения", - написано было под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Стали забывать о парне,вот он и подогревает интерес к своей особе", "Больше вам не верю,все вокруг один пиар", "Очень хочется, чтобы они были счастливы, вместе", "Я желаю им любви. Они прекрасные они любят друг друга, Саша добивайся Ксюши", " Поздно, батенька".
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Напомним, Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером
Также Politeka сообщала, что «Холостячка» Мишина показала, как развлекается сын, пока ее нет дома
А еще Politeka писала, что Эллерт после болезненного расставания с Мишиной продает свою машину