Как сообщает Politeka.net, певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала стремительно развивать свою сольную карьеру, рассказала в интервью в программе "ЖВЛ" о конфликте с продюсером Юрием Никитиным. Оказалось, что после скандалов с бывшей коллегой Викторией Смеюхой, у Славы испортились отношения еще и с бывшим продюсером группы Никитиным.
По словам Каминской, группа "НеАнгелы" приносила хорошие деньги, поэтому через время после распада коллектива, продюсер Юрий Никитин заговорил о возможном воссоединении коллектива.
"Группа "НеАнгелы" все-таки приносила деньги. Он где-то в чем-то погорячился сначала, когда нас распустил. Потом понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить, потому что… Потому что!", - рассказала Слава.
Она также отметила, что они встречались с Никитиным после разрыва сотрудничества и общались на тему возвращения группы, но не сошлись в условиях и интересах. Так что сейчас, как призналась певица, она не общается с бывшим продюсером.
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