Співачка Анастасія Приходько, яка була суддею вокального талант-шоу "Співають всі", емоційно звернулася до гурту Kalush Orchestra, які представлять Україну на "Євробаченні-2022".

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - популярна співачка з України. Артистку нещодавно звали виступати в шоу" Маска", де виконавиця ховалася в образі"бабки". Зірка також була суддею проекту" Співають всі", де переміг 16-річний Муаяд Абдельрахім. Не забуває Анастасія і про соціальні мережі, де цього разу вирішила звернутися до групи Kalush Orchestra, яка представить Україну на"Євробаченні-2022".

Зірка на кадрах лежала в ліжку, знімаючи себе на телефон.

"Читаю новини ось ці ось, все що там відбувається і бачу, група Kalush все таки їде на "Євробачення". Молодці пацани, це саме такий справжній чоловічий вчинок. Ні на кого не звертайте увагу...", - сказати Приходько.

"Але, ви красені, ви прийняли правильне рішення, так потрібно боротися за Україну, нікого не слухайте, ні на кого не звертайте увагу і завжди йти до своєї мети. Ви молодці, Я бажаю вам щиро перемоги. І я голосувала за вас, я сказала відразу, що ви мені подобаєтеся", - додала Анастасія.

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