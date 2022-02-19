Відомий український музикант, лідер гурту Kalush Orchestra, який зайняв друге місце на Національному відборі на Євробачення-2022, Олег Псюк відреагував на новину про відставку Ярослава Лодигіна.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 27-річний український музикант Олег Псюк, який заснував та став фронтменом популярного гурту Kalush Orchestra, продовжує надавати розголосу ситуації, яка склалася на Нацвідборі на Євробачення-2022.

Справа в тому, що Kalush, які зайняли друге місце, підозрюють організаторів у фальсифікації результатів відбору, через плутанину балів та загадкове зникнення протоколу. Гурт вимагає оприлюднення реальних результатів та обіцяної "прозорості", але поки безуспішно.

За словами Олега Псюка, справедливо буде відсторонити аудиторську компанію, яка відповідала за підрахунок балів, від проведення Національного відбору.

"Я думаю, що буде справедливо, щоб так само, як звільнили Лодигіна, звільнили і її. Щоб більше ця контора не займалася Нацвідбором", - сказав музикант.

Також лідер Kalush Orchestra відреагував на звільнення члена "Суспільного мовника" та члена журі Національного відбору Ярослава Лодигіна, який назвав їх "людьми з гір".

"Ми вже кілька разів уявляли себе як українці, як такі... люди з лісів, люди з гір в цьому випадку. І мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації", – заявив тоді суддя.

"Йов, я до вас з хорошими новинами! Хто не чув, Лодигіна звільнили сьогодні нарешті з "Суспільного". Нарешті справедливість перемогла, клас. Шкода, звичайно, що він не сам пішов, як обіцяв, але все ж", - сказав Олег Псюк.

Нагадаємо, що Аліну Паш, яка зайняла перше місце і мала би представляти Україну на Євробаченні в Італії, відсторонили через надання підроблених документів про перетин адміністративної межі з Кримом через КПП "Чаплинка". Кудою насправді Паш їздила на окупований півострів у 2015 рокі, встановити не вдасться, адже дані в Державній прикордонній службі зберігаються лише 5 років. Після цього організатори Нацвідборуоголосили, що звернуться до Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на конкурсі, однак офіційної відповіді гурту поки немає.

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