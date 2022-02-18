Як пише Politeka.net, після відмовила Аліни Паш на" Євробачення-2022 " організатори вирішили на засіданні, що запропонують групі Kalush Orchestra відправиться на міжнародний конкурс. Дане рішення вирішили обговорити на сторінці Instagram "Viva".
"Можливо, Kalush Orchestra представлятиме Україну на Євробаченні 2022. У сторож вас чекає нова заява громадського після вибуття Аліни Паш з Нацвідбору", - написано було під фото.
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"Клас", "Роксолана вогонь", " краще нам цей рік не їхати. На Євробачення, ганьба", "як для Євробачення слабенька пісня ((" , "Не дай Бог", "останнє місце наше", "цікаво, європейцям взагалі цікаво, хто де і коли перетинав кордон?? Або може це конкурс пісні? А не Ось цього всього...", "Можливо, вперше не пройдемо у фінал", " Зупиніться!"
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