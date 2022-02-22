Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав себе і прокоментував недавнє рішення, яке торкнулося всіх українців.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво успішний ресторатор і суддя "Майстер Шеф". Зірка також веде сторінку в Instagram, де цього разу опублікував пост, пов'язаний з останніми подіями.

"Я відчуваю біль кожного українця, як українця, яким я є. Намагаюся зрозуміти, як Бог дозволяє цьому статися з нашою дивовижною країною і з нашим дивовижним народом...

Українці заслуговують щастя і процвітання, і вони заслуговують того, щоб прокинутися прямо зараз від цього кошмару.

Я відчуваю справжню порожнечу зараз в душі і в серці.

Сьогодні я зі своєю сім'єю кровною, і не збираюся виправдовуватися — Мої люди знають, як старанно я працював, і давно планував свою поїздку. Ми відзняли найближчий випуск Майстер Шеф, сезон в ресторанах завершується, я можу дозволити собі заслужену відпустку. Можу дозволити поїхати і побачити маму.

Але моя сім'я також душею і серцем знаходиться в Україні, і відлуння слів, які я чув від деяких божевільних політиків, змушує мене сумніватися в доброті людей на землі", - написав Хіменес.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Сльози від прочитання цих слів. Одне я знаю точно: Бог за нас", "Спасибі вам", "спасибі за такі слова", "Боже, бережи нашу країну", "спасибі за таку позицію, Ектор, гідно поваги"," Це втеча. Називаємо речі своїми іменами, відписуюся", "ще один втік", " та зараз скрізь чути ці новини, на серці і душі тривога, але впевнена все буде добре. Героям Слава!", "Спасибі за таку позицію, Ектор, гідно поваги","спасибі Вам, те відчуття, коли не народжений в Україні, більше українець, ніж ті, хто накликав біду на нашу країну".

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