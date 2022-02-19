Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво прославився як талановитий шеф-кухар. На своїй сторінці в Instagram він часто ділиться новими незвичайними рецептами. Також, він є одним із суддів популярного шоу "Майстер Шеф" разом з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським.

Так, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво опублікував нове відео. Як відомо, шеф-кухар активно займається своєю фізичною формою. І не дивлячись на те, що нещодавно судді "Майстер Шеф" виповнилося 50 років, він виглядає дуже спортивним. На кадрах Ектор показав, як досягає прекрасної фізичної форми в спортивному залі.

"Працюю до відмови... Як у вас зі спортом?", — запитав українців Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією шеф-кухаря: "Все в порядку зі спортом", "У таки так, вам треба тримати себе у формі🔥з молодою дружиною поруч 👏 😍 удачі вам", "Я підтримую форму", "На спорті", "Також як у вас. Все ок", "Я не дружу зі спортом, на жаль", "Спорт дуже люблю, в минулому активно займався, зараз відновлююся після хвороби", "Теж на спорті".

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом смачних курячих котлет.

Politeka розповідала, Хіменес-Браво зважився зробити те, чого від нього не очікували.

Також, учасник "Майстер Шеф. Битва сезонів" вміло викрутився за мить до ганьби перед Ектором.