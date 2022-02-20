Як передає Politeka.net, популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вже давно проживає в Україні. Як відомо, вже 11 сезонів він є головним суддею шоу "МастерШеф".

Так, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво опублікував кадри, під якими зробив важливу заяву. Як відомо, 20 лютого - день Пам'яті Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди шеф-кухар вирішив висловити захоплення українським народом.

"Захоплююся силою і стійкістю українців протягом усіх тих років, що тут живу.

Вічна пам'ять Небесній Сотні",- зробив зізнання Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Спасибі вам", "Ектор, Я вас як кулінара поважаю, ви готуєте круто. Але ви повинні бути поза політикою! Кожен займається тим, чим повинен, Ви кулінар, ведучий, ось і робіть!".

Нагадавши, Хіменес-Браво вирішив показати себе після операції. Він якийсь час не виходив на зв'язок, але все ж вирішив звернутися до українців. Як виявилося, він робив пересадку волосся.

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