Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram учасниця нового сезону шоу "Мастер Шеф. Битва сезонів", прем'єра якого відбулася 22 січня 2022 року на телеканалі "СТБ", Анжела Липська розповіла про крайній випуск шоу. За словами Липської, перший конкурс їй дуже сподобався, а от у другому в неї виник конфлікт з іншим учасником Пашею Серветником. Як виявилося, вони дискутували через вік Анжели Липської.

"💖Ще одна програма позаду. Шалено цікавий перший конкурс ... у другому - розбіжності з Пашею, якому з першого дня не давав спокою мій вік ... хоча я теж у свої 25 вважала, що за 50 це вже глибока старість 😄 💖", - розповіла Анжела.

У коментарях шанувальники підтримали Липську: "До чого тут вік до кулінарії? 😳", "Анжела, ми вболіваємо за вас! Бажаю вам удачі, ви-краща цього сезону 🍀", "Анжело, ви чудова людина, у вас все чудово до дрібниці 🔥❤️", "Анжела, Ви молодець і я бажаю дійти до фіналу, і втерти носа всім молодим. Ви 🔥🔥🔥", "😍 Анжела, вболіваю за Вас! Ви чесна та чудова! Немає у Вас підлості та перемогти за всяку ціну. Поважаю!", "Анжела, яка ж ви чудова! Дивлячись на вас, згадую Чехова: "У людині все має бути чудово!" ❤️.

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