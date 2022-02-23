Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известной украинской блогеркой. Также, она жена популярного ведущего Никиты Добрынина. Как известно, недавно она перешла на украинский язык в своём блоге.

Так, на своей странице в Инстаграм Квиткова поделилась новым видео, где продолжила свою новую рубрику. На кадрах жена Добрынина вошла в комнату, где у неё гардероб, и вся заспанная решила нарядиться.

Она надела лосины и новую белую толстовку, с которой сорвала этикетку. Также, к этому образу она подобрала длинное пальто коричневого цвета.

Несмотря на заспанный вид Даши Квитковой, поклонники оставили ей множество приятных комментариев: "Крутая", "Аж тоже зевнула 😂 поднимаюсь на подъёмнике в горы ))) снег в рот лети", "Сегодня такая прикольная", "Моя самая любимая рубрика", "Классный лук", "Очень классно вышло, рубрика огонь", "Будь здорова", "Обожаю эту рубрику, и сонную читающую Дашу", "Супер", "Классный животик", "Дашка, Вы очень красный и светлый человечек 🥰 Спасибо Вам", "О нет опять пальто, только не пальто. Только нормальный образ худи леги изи и Пальто, о Ноу", "Иногда ваша мимика напоминает вашего сыночка! Очень нравятся Ваши видео".

Ранее сообщалось, жена "Холостяка" Добрынина внезапно перешла на украинский язык.

Также, жена "Холостяка" Добрынина засветила свой безразмерный гардероб в поисках идеального наряда.

Politeka рассказывала, коленом в живот: жена "Холостяка" Добрынина показала, что ее лучше не обижать.