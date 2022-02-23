Как сообщает Politeka.net, 17-летняя Лия Меладзе, которая стала участницей 12-го сезона шоу "Голос країни", рассказала о проблемах в семье, которые привели к разводу родителей – Константина Меладзе и Яны Сумм. О том, как юная певица пережила разлад в семье, она рассказала в интервью в программе "ЖВЛ".

По словам девушки, ей было 9 лет, когда родители решили развестись, и это было очень тяжело, а обстановка дома была очень напряженной. И хотя ссоры родителей могли показаться обыденными, как в любой обычной семье, Лия очень переживала.

"У нас вся семья довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", — поделилась дочь Меладзе.

Лия также добавила, что никогда не чувствовала себя брошенной или отвергнутой своим знаменитым отцом. "Мама мне четко дала понять, что, когда разводятся родители, дети не разводятся", - добавила девушка.

Отметим, что Константин Меладзе и Яна Сумм развелись в 2013 году, они прожили в браке 19 лет. В семье композитора родилось трое детей – старшая дочь Алиса уже живет отдельно, 17-летняя Лия стала участницей "Голосу країни", а младший сын Валера имеет нарушение аутистического спектра, поэтому нуждается в постоянной заботе.

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