Как сообщает Politeka.net, 17-летняя Лия Меладзе, которая стала участницей 12-го сезона шоу "Голос країни", рассказала о проблемах в семье, которые привели к разводу родителей – Константина Меладзе и Яны Сумм. О том, как юная певица пережила разлад в семье, она рассказала в интервью в программе "ЖВЛ".

По словам девушки, ей было 9 лет, когда родители решили развестись, и это было очень тяжело, а обстановка дома была очень напряженной. И хотя ссоры родителей могли показаться обыденными, как в любой обычной семье, Лия очень переживала.

"У нас вся семья довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", — поделилась дочь Меладзе.

Лия Меладзе

Лия также добавила, что никогда не чувствовала себя брошенной или отвергнутой своим знаменитым отцом. "Мама мне четко дала понять, что, когда разводятся родители, дети не разводятся", - добавила девушка.

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Отметим, что Константин Меладзе и Яна Сумм развелись в 2013 году, они прожили в браке 19 лет. В семье композитора родилось трое детей – старшая дочь Алиса уже живет отдельно, 17-летняя Лия стала участницей "Голосу країни", а младший сын Валера имеет нарушение аутистического спектра, поэтому нуждается в постоянной заботе.

Лия Меладзе

Напомним, Названы имена новых счастливчиков на "Голосі країни", кто прошел: "Я за Лию Меладзе".

Как сообщала Politeka, "Голос країни": дочь Меладзе выдала Осадчей, какие у нее отношения с его новой женой Брежневой.

Также Politeka писала, что Меладзе не пришел на "Голос країни" поддержать дочь Лию: выяснилась настоящая причина.