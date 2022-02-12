Як пише Politeka.net, Марія Кравець - дочка актриси Олени Кравець з "Квартал 95". 18-річна дівчина вже три роки живе окремо від батьків, адже мама запропонувала їй з'їхати після того, як в родині з'явилися двійнята. Тож Марія знімає квартиру разом з подружкою і вже три роки живе окремо. Дівчина обожнює танці, а також веде блог в Instagram, де ділиться кадрами з особистого життя.
На новому сторіс дочка Кравець з'явилася в кофті. Марія вела зйомку селфі, демонструючи стильну укладку волосся, яку зробила, а на носі можна помітити Пірсинг. Дівчина додала в кутку смайлик з сонцезахисними окулярами, який посміхається.
Фолловери не змогли поставити лайки і написати коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.
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