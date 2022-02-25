Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса.

Как сообщает Politeka.net, European Broadcasting Union объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в Евровидении в этом году. Такая информация появилась на сайте EBU. Исполнительный совет EBU принял решение сегодня, 25-го февраля, по рекомендации руководящего органа Евровидения, Референс-группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами» - говорится в сообщении.

Отметим, EBU является аполитичной организацией вещателей, они подчеркнули, что привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, но нападение РФ на Украину и после ее участие в Евровидении несло ущерб репутации конкурса.

Также некоторые звезды шоу-бизнеса сделали посты в поддержку Украины и записали видеообращения. В частности, певец Иван Дорн заявил, что Россия объявила полномасштабную войну, и обратился к гражданам РФ с призывом остановить катастрофу.

Артист Валерий Меладзе также выступил с обращением. Высказался о вмешательстве РФ в Украину и Макс Барских. Певица Вера Брежнева в сторис Инстаграм подчеркнула, что Украина - мирная страна и не хочет войны. Шоумен Максим Галкин сообщил, что на связи с Украиной с раннего утра, и не может поверить, что такое возможно.

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